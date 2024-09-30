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В ЦБ назвали причину появления дисбаланса в экономике

В ЦБ раскритиковали масштабы льготного кредитования в России

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Global Look Press

ЦБ РФ критически оценил влияние программ льготного кредитования на российскую экономику. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленную Банком России в Госдуму.

По данным регулятора, объем субсидированных кредитов приблизился к 8% ВВП, что создало серьезные дисбалансы.

«Льготные кредиты увеличивают нагрузку на других заемщиков и снижают воздействие ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. В случае экономического спада стимулировать его будет сложнее», — указывает ЦБ в документе о денежно-кредитной политике.

К середине 2024 года почти половина кредитов с фиксированной ставкой обслуживалась дешевле 10% годовых. Часть (44%) — по старым, более низким ставкам, 25,9% — по госпрограммам, 14% — строительным компаниям.

Доля кредитов менее 5% годовых составляла 21,3%, по ставке 5–10% — 28,5%, 10–15% — 15,7%, 15–20% (ключевая 16%) — 28,3%, выше 20% — лишь 6%.

До этого генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал , что в ближайшие полгода-год досрочно погашать кредиты нецелесообразно, поскольку ставки по вкладам превышают проценты по ранее взятым кредитам. Эксперты советуют хранить свободные средства на депозитах для получения дополнительного дохода.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать выгодный кредит.

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