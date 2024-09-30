В ЦБ назвали причину появления дисбаланса в экономике

ЦБ РФ критически оценил влияние программ льготного кредитования на российскую экономику. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленную Банком России в Госдуму.

По данным регулятора, объем субсидированных кредитов приблизился к 8% ВВП, что создало серьезные дисбалансы.

«Льготные кредиты увеличивают нагрузку на других заемщиков и снижают воздействие ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. В случае экономического спада стимулировать его будет сложнее», — указывает ЦБ в документе о денежно-кредитной политике.

К середине 2024 года почти половина кредитов с фиксированной ставкой обслуживалась дешевле 10% годовых. Часть (44%) — по старым, более низким ставкам, 25,9% — по госпрограммам, 14% — строительным компаниям.

Доля кредитов менее 5% годовых составляла 21,3%, по ставке 5–10% — 28,5%, 10–15% — 15,7%, 15–20% (ключевая 16%) — 28,3%, выше 20% — лишь 6%.

До этого генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал , что в ближайшие полгода-год досрочно погашать кредиты нецелесообразно, поскольку ставки по вкладам превышают проценты по ранее взятым кредитам. Эксперты советуют хранить свободные средства на депозитах для получения дополнительного дохода.

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