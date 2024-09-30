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В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС

Депутат Бабаков: единая биржа БРИКС обеспечит экономический суверенитет

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Владимир Песня/РИА Новости

В Госдуме выступили с инициативой создания единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьем на основе национальных валют. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Создание единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьем внутри блока на основе национальных валют станет залогом экономического суверенитета и независимости наших стран», — заявил Бабаков.

По мнению вице-спикера, такая биржа позволит упростить и оптимизировать торговлю между странами БРИКС, снизить издержки и ускорить сделки. Особенно важно это для стратегически значимых товаров — энергоносителей, металлов и сельхозпродукции.

Бабаков подчеркнул, что единая биржа БРИКС может стать эффективным инструментом для обеспечения финансовой стабильности и защиты от валютных рисков. Она позволит уйти от доллара и осуществлять расчеты в национальных валютах или даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты.

Кроме того, по словам Бабакова, биржа будет способствовать укреплению экономической координации между странами БРИКС, диверсификации экспортных потоков и расширению рынков. Она также может стать площадкой для внедрения передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект.

До этого Московская биржа прекратила торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США.

Ранее в БРИКС поддержали создание зерновой биржи.

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