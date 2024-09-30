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Россиянам могут разрешить передавать пенсионные баллы родителям

В ГД внесут проект, разрешающий передавать родителям пенсионные баллы

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Депутаты готовят законопроект, позволяющий детям передавать своим родителям пенсионные баллы, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Дети смогут направлять часть своих пенсионных баллов родителям в равных долях.

Замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что это позволит пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию.

Инициатива внесет изменения в закон «О страховых пенсиях». Согласно документу, дети смогут направлять до 2 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, накопленного за каждый календарный год, своим родителям в равных долях. Если у ребенка только один родитель, то баллы будут передаваться в полном объеме.

При этом индивидуальный пенсионный коэффициент родителей не должен превышать 10, что является максимальным значением по федеральному законодательству. Также данное правило будет распространяться на родителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые постоянно проживают в России и имеют право на страховую пенсию.

Депутаты отмечают, что минимальный стаж для назначения пенсии по старости составит 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 30 баллов с 2025 года. Авторы законопроекта считают, что в таких условиях необходима дополнительная поддержка для тех, кто выходит на пенсию.

Ранее были названы категории пенсионеров, которым повысят выплаты в октябре.

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