Названы категории пенсионеров, которым повысят выплаты в октябре

С 1 октября ожидается повышение пенсий для военных пенсионеров, граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре, а также для лиц с инвалидностью первой группы. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Она отметила, что изначально планировалось увеличить пенсии военнослужащим в запасе на 4,5%, однако позже было принято решение об индексации на 5,1%. «Размер индексации будет различаться для каждого получателя, так как зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», — добавила эксперт.

Кроме того, фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена для тех, кому в августе исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Размер прибавки составит 8134 рубля. Все изменения будут произведены автоматически, заключила Иванова-Швец.

В 2025 году надбавку к пенсии получат инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет.

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