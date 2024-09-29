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Европейские производители краски опасаются банкротств из-за новых пошлин КНР

FT: пошлины на китайский диоксид титана угрожают производителям краски в ЕС

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unsplash.com

Производители краски в Евросоюзе выразили обеспокоенность введением антидемпинговых пошлин на импорт диоксида титана из Китая. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, европейские производители опасаются, что пошлины в размере до 39,7% на китайский экспорт диоксида титана (TiO2) могут привести к банкротству мелких производителей и вынудить крупные компании перенести производство за пределы ЕС.

«Это вопрос выживания этих отраслей. Если все эти расследования приведут к таким высоким налогам в Европе, то будут банкротства», — заявил Николя Дюжарден, главный операционный директор Océinde, семейной французской компании по производству краски.

Financial Times отмечает, что временные меры, включая ретроактивные пошлины, были введены в июле этого года по результатам антидемпингового расследования, начатого в прошлом году. Окончательное решение по ним ожидается в январе 2024 года.

По информации издания, крупные производители краски также раскритиковали введение пошлин.

«Это окажет негативное влияние на конкурентоспособность наших производителей в ЕС», — сказал Педро Серрет Сальват, президент региона Европа, Ближний Восток и Африка в PPG, второй по величине компании по производству краски в мире.

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