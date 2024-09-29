Микрофинансовые компании ужесточили требования к заемщикам

Микрофинансовые организации (МФО) снизили уровень одобрения заявок по новым клиентам в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Moneyman.

По данным исследования, за первые восемь месяцев 2024 года уровень одобрения в сегменте краткосрочных PDL-займов «до зарплаты» уменьшился на 4,5 процентных пункта, до 19,2%. В сегменте среднесрочных Installment-займов показатель сократился на 4,9 п.п., до 21,5%.

Аналитики связывают это с усилением регулирования отрасли. Для поддержания рентабельности МФО придерживаются консервативного подхода в кредитной политике, сосредотачиваясь на проверенной базе повторных клиентов. Увеличивая долю отказов, компании минимизируют потенциальные риски дефолта по новым заемщикам, в платежной дисциплине которых у них меньше уверенности.

Такая стратегия привела к улучшению качества кредитных портфелей МФО. По данным Центрального банка России, по итогам второго квартала 2024 года доля просроченной задолженности NPL 90+ снизилась до 31% по сравнению с 34% годом ранее. Это минимальный уровень с конца 2021 года.

«Еще одной причиной снижения уровня одобрений является то, что в связи с регуляторными ограничениями в виде макропруденциальных лимитов отказные банковские клиенты из числа тех, кто имеет крупные открытые кредиты и обращается в МФО, сталкиваются с отказами и там из-за соответствующего уровня закредитованности», — пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

До этого рынок микрофинансирования сталкивался с рисками криминализации, что вынуждает государство регулировать его. Центробанк предложил реформу, разделив сектор на три сегмента для снижения рисков и повышения эффективности.

Ранее в России резко сократилось число микрокредитных организаций.