Авиарегулятор ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Ливана и Израиля

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля до 31 октября. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Отмечено общее усиление авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью, что влияет на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном», — говорится в сообщении.

Авиарегулятор выпустил предупреждение с рекомендацией не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех эшелонах.

«Рекомендация действительна до 31 октября 2024 года и может быть пересмотрена ранее и адаптирована или отозвана в зависимости от пересмотренной оценки», — отметили в EASA.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.