Россияне назвали необходимую для ипотеки зарплату

Каждый второй россиянин считает, что зарплаты в 300 тыс. рублей в месяц достаточно для покупки жилья в ипотеку. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования компании Level Group.

Еще треть опрошенных сообщили, что могут комфортно жить и выплачивать ипотеку, получая до 150 тыс. рублей в месяц. Остальные уверены, что покупать квартиру в ипотеку разумно только при зарплате от 500 тыс. рублей.

Новостройки в России за январь — сентябрь подорожали в среднем на 1,8%. Стоимость «квадрата» достигла 186 тыс. рублей. При этом продажи новых квартир за девять месяцев упали на 10%.

До этого россиян предостерегли от оформления нескольких льготных ипотек. Счетная палата после проверки может заменить льготную ставку на рыночную.

Ранее в России нашли заемщика, который смог взять 26 льготных ипотек.