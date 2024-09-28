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Потребительские настроения в США выросли до максимума за пять месяцев

Потребительские настроения в США выросли до рекордных с апреля 70,1 пункта

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Mel Evans/AP

Индекс потребительских настроений в США по итогам сентября резко вырос до 70,1 пункта. Это максимальный показатель за последние пять месяцев, пишет Bloomberg.

Для сравнения: на конец августа индикатор находился на отметке 67,9 пункта.

Росту потребительского доверия среди населения Соединенных Штатов в сентябре способствовало смягчение денежно-кредитной политики ФРС. На последнем заседании американский регулятор впервые с 2020 года понизил ключевую ставку, опустив ее значение на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Сейчас рынок ждет решения Европейского центрального банка по ставке на ближайшем заседании 17 октября. По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80% на фоне замедления инфляции в Испании и Франции ниже 2% годовых.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в РФ до 23%.

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