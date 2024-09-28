ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро

Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Регулятор повысил курс доллара до 92,71 рубля с 92,4 в пятницу. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Официальный курс евро также был повышен. Банк России установил курс европейской валюты на уровне 103,46 рубля по сравнению с предыдущим 103,19 рубля днем ранее.

Курс юаня вырос до 13,22 рубля по сравнению с 13,14 рубля накануне.

В первые недели октября рублю пророчат дальнейшее ослабление с возможным ростом к концу месяца на фоне налогового периода и продажи валютной выручки экспортерами. Согласно прогнозам, доллар в октябре будет стоить в коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6 рубля.

До этого российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары.

Ранее были названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро.