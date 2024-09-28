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«Газпром» назвал объем прокачки газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

Объем транзита российского газа для европейских потребителей через территорию Украины в субботу, 28 сентября, составил 42,4 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Прокачка осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на транзит газа через ГИС «Сохрановка» снова была отклонена украинской стороной.

Накануне объем прокачки по направлению также был на уровне 42,4 млн кубометров в сутки. В среднем в сентябре РФ подавала газ в Европу через украинскую территорию в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

По итогам второго квартала Россия опередила США по поставкам газа в Евросоюз. В апреле-июне Штаты направили на европейский рынок около 12,27 млрд кубометров СПГ, в то время как Россия за период экспортировала в ЕС порядка 12,73 млрд кубометров СПГ.

До этого мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году.

Ранее Индия отказалась покупать газ с «Арктик СПГ 2».

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