Российские ломбарды изменили стоимость залогов

Российские ломбарды в первом полугодии заключали чуть более 4 млн договоров в месяц. Средний размер ссуды за период вырос на 8%, достигнув 17 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Увеличение среднего размера займа являются следствием повышения стоимости залоговых активов — в основном ломбарды выдают займы под залог золотых изделий», — отмечается в отчете.

Золото в 2024 году дорожает рекордными темпами. На днях стоимость драгоценного металла на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории превысила $2700 за унцию. Аналитики ожидают, что золотые котировки продолжат уверенный рост и в следующем году.

Портфель займов ломбардов по итогам января — июня увеличился на 13% и составил 62,6 млрд рублей. При этом число ломбардов в РФ за шесть месяцев сократилось на 1%, до 1884 компаний.

Ранее россиянам назвали шесть способов заработать на золоте.