РФ заявила, что Запад пытается максимально осложнить калининградский транзит

Помощник президента РФ председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области заявил, что Запад старается максимально осложнить транзит в данный регион. Его слова приводит РИА Новости.

«В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград», — заявил он.

По его словам, перевозка грузов сухопутным путем через ЕС из России в Калининградскую область ограничена на 80% товарной номенклатуры. Он отметил, что из-за этого основную часть грузового потока в Калининград пришлось переориентировать на морские перевозки. Паромная линия Балтийск — Усть-Луга — единственная транспортная артерия, которая позволяет поставлять товары в Калининградскую область, минуя недружественные страны.

Также Патрушев 27 сентября заявил, что Российская Федерация стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении.

Ранее Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии.