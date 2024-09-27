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Акции китайских компаний выросли до рекордных показателей

FT: китайские акции выросли до самого высокого недельного показателя с 2008 года

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Aly Song/Reuters

После решения китайских властей о стимулировании экономики акции компаний КНР достигли наивысшего уровня за неделю с 2008 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, вложения Пекина в фондовый рынок на сумму $114 млрд привели к росту индекса CSI 300, который включает компании с бирж Шанхая и Шэньчжэня, на 15,7%.

Глава отдела китайских акций в Abrdn Николас Йео, заявил о критически важном этапе в развитии экономики Китая и его фондового рынка.

Дэвид Чао, глобальный рыночный стратег Invesco, добавил, что в условиях ослабления доллара из-за снижения процентных ставок Федеральной резервной системы наблюдается возможно переход к более доступным активам на развивающихся рынках, в противовес дорогим и переполненным высокотехнологичным секторам.

Также было замечено, что меры по стимулированию экономики Китая способствовали росту цен на большинство сырьевых товаров, за исключением нефти. Цены на черное золото упали на фоне слухов о предстоящем увеличении добычи Саудовской Аравией. В то же время стоимость промышленных металлов, таких как медь, алюминий и цинк, выросла благодаря спросу со стороны Китая. Например, медь с 24 сентября подорожала более чем на 5%, превысив отметку в $10 тысяч за тонну.

Накануне власти Китая активизировали усилия по оживлению роста ВВП страны. Экономику планируется разогнать за счет стабилизации рынка недвижимости путем ограничения строительства новых жилых домов, а также выплат бедным и безработным гражданам.

Ранее Индия нацелилась на экономическое лидерство.

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