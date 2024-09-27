В Москве начнет работу судостроительная верфь

Московская судостроительная верфь в Нагатинском затоне будет открыта 31 декабря 2024 года и начнет работу в начале 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что управлять верфью будет Sitronics Group — «дочка» АФК «Система». Данная компания производит суда на электродвигателях, которые с 2023 года ходя по Москве-реке.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы отмечали, что в Нагатинском затоне будет построена «самая современная в мире судостроительная верфь». Общая ее площадь превысит 23 тысячи квадратных метров. Там будет расположено не только производство, но и конструкторское бюро.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке. Этот вид транспорта снова появился в столице впервые за 17 лет. Мэр отмечал, что электрические трамвайчики будут использоваться и как пассажирский, и как туристический транспорт. Оплатить поездку можно картой «Тройка».

Ранее в Петербурге испытали первое электросудно «Мойка 2.0».