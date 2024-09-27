Назван самый быстрорастущий сегмент российского алкогольного рынка

Ром по итогам января — июля стал самой быстрорастущей категорией алкоголя в России. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на результаты исследования NielsenIQ.

Натуральные продажи рома в РФ за семь месяцев взлетели на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом доля локальных производителей составила треть от общих продаж, что почти вдвое превышает показатель 2022 года.

Второе место по приросту продаж занял виски. Реализация этого алкогольного напитка за период подскочила на 20,9%. Тройку лидеров замыкает текила. Спрос на нее среди россиян вырос на 17,3%. В топ-5 также вошли биттеры (16,8%) и джин (14,7%).

Одним из самых популярных алкогольных напитков среди россиян остается пиво. Его продажи за семь месяцев увеличились на 8,7%. Рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов, считают эксперты.

Ранее Европа резко нарастила поставки вина в Россию.