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В России подскочил спрос на воспитателей

hh.ru: спрос на воспитателей в России за год вырос на 24%

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Спрос на воспитателей в России за последний год подскочил на 24%, свидетельствуют данные исследования hh.ru. Результаты приводит ТАСС.

В январе — сентябре было открыто 22,8 тыс. вакансий для воспитателей, что почти на четверть превышает число предложений, появившихся за аналогичный период прошлого года, отметили аналитики.

Наибольший прирост вакансий для воспитателей и нянь фиксировался в Сахалинской области — в 2,7 раза. Следом идут Ханты-Мансийский АО (в 2,6 раза) и Кемеровская область (+93%).

Самые высокие зарплаты воспитателям предлагают в Москве. Столичные работодатели готовы платить в среднем 74,2 тыс. рублей. На втором месте Сахалинская область, где среднее зарплатное предложение составляет 55 тыс. рублей.

Средняя зарплата воспитателя по стране сегодня составляет 40,9 тыс. рублей. За последний год ее размер вырос на 18%.

Между тем российские работодатели стали чаще предлагать зарплаты от 100 тыс. рублей «синим воротничкам». За год число таких вакансий выросло на 15%.

Ранее в России появился новый средний класс.

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