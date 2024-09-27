Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, заявила аналитик Эряния Бочкина. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она подчеркнула, что подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше.

Аналитик добавила, что по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.

Если карта ранее была замечена в сомнительных операциях, то банк может заблокировать ее даже за перевод незначительной суммы, подчеркнула Бочкина.

Накануне директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров заявил, что банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона о возврате клиентам украденных средств.

По данным ЦБ, системно значимые банки России ежедневно замораживают более 20 тысяч переводов в связи с поступлением информации о подозрительной активности.

Ранее ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банка.