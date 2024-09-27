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Любовь к спортивной обуви заставила россиян раскошелиться на 45 млрд рублей

Ведомости: россияне потратили 45 млрд рублей на кроссовки

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Shutterstock

Россияне потратили почти 45 млрд рублей на кроссовки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Эта сумма является рекордной, ведь в 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь россияне потратили 32 млрд рублей, а за семь месяцев 2022 и 2021 года — по 18 млрд и 17,1 млрд рублей соответственно.

В 2024 году в период с января по июль средняя цена на пару кроссовок в России составила 3699 рублей, показав рост более чем на 500 рублей. При этом в 2022 и 2021 годах кроссовки стоили дороже, чем в этом году.

Эксперты связывают рост затрат на спортивную обувь с все более популярным в России трендом на здоровый образ жизни.

До этого стало известно, сколько россиян жалеют о своих летних покупках.

Ранее российские детские магазины столкнулись с оттоком покупателей.

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