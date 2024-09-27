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Российский сенатор заявил, что не связан с продаваемым на Украине заводом

Сенатор Калашник опроверг причастность к продаваемому на Украине заводу

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Shutterstock/FOTODOM

Сенатор Сергей Калашник, представитель от законодательного органа государственной власти Костромской области, опроверг свою причастность к продаваемому на Украине заводу «Мотордеталь-Конотоп». Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

«Я не имею к этому предприятию никакого отношения», — заявил Калашник.

Информацию о том, что «Мотордеталь-Конотоп» якобы принадлежит Калашнику, опубликовал Фонд госимущества Украины — предприятие было выставлено на торги с первоначальной ценой в 278,5 миллиона гривен ($6,7 млн). Завод специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания и находится в Сумской области.

До этого министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Ранее на Украине заявили о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.

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