Эксперт спрогнозировал курс биткоина на октябрь

С вероятностью 70% курс биткоина в октябре может подняться до $72 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его словам, октябрь видится достаточно позитивным месяцем для биткоина. Минимальным значением биткоина в октябре эксперт назвал отметку в $58 тыс.

«Цена будет учитывать улучшение макроэкономической ситуации на рынке. В сентябре Федеральная резервная система США объявила о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 4,75%-5%. Это сигнализирует об официальном развороте денежно-кредитной политики в сторону смягчения. Четкий сигнал ФРС о вливании ликвидности в рынок привел к краткосрочному росту как американского фондового рынка, так и крипторынка», — отметил криптоэксперт.

По его словам, третий квартал — хорошее время для покупки биткоина.

Ли добавил, что в сентябре наблюдались признаки достижения дна криптовалютой. По словам эксперта, это было вызвано в основном продажами биткоинов. Ли сказал, что «индекс страха и жадности» инвесторов в криптовалюту в течение месяца колебался вокруг отметки «экстремальный страх». После такого часто возникает значительная вероятность отскока цен вверх, уточнил криптоэксперт.

С продолжающимися покупками со стороны инвесторов биткоин может преодолеть предыдущие максимумы, заключил Ли.

Сейчас биткоин стоит чуть более $63 тыс.

Ранее биткоин обновил месячный максимум.