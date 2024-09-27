Названы самые дисциплинированные заемщики

Самыми «примерными» заемщиками в России являются госслужащие (доля просроченных займов — 17,5%), финансисты (18%) и медики (18,1%). Об этом говорится в исследовании компании «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Также высокой платежной дисциплиной могут похвастаться инженеры (18,4%) и ИТ-специалисты (19,3%).

В то же время больше всего просрочек допускают аграрии (доля просроченных займов — 23,2%), силовики (22,9%) и строители (22,4%). Трудности с выплатой займов чаще других испытывают продавцы (22,3%) и работники сферы общественного питания (21,5%).

Платежную дисциплину среднего уровня показывают «синие воротнички» (20,1%), работники сферы туризма (20,3%) и маркетологи (20,8%).

По сравнению с прошлым годом представители всех профессий стали относиться к возврату долга ответственнее — доля просроченных займов снизилась абсолютно для всех. При этом самое заметное улучшение платежной дисциплины показали ИТ-специалисты (доля просрочки уменьшилась на 3,3 процентных пункта). Отличную динамику также показали аграрии (-3 п.п.), «синие воротнички» (-2,5 п.п.) и инженеры (-2,4 п.п.).

«Эти результаты демонстрируют, что уровень платежной дисциплины во многом зависит от степени ответственности, которую предполагает та или иная профессия. Те, кто в силу должностных обязанностей учится брать на себя важные решения, в последующем ответственнее относятся к выплате по финансовым обязательствам», — отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Аналитики компании в сентябре проанализировали более 500 тыс. заявок на займы в августе 2024 года и определили, специалисты каких профилей чаще всего допускают просрочку, а каких — реже всего.

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