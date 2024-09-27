В России резко вырос спрос на разработчиков машин и оборудования

С января по сентябрь российские работодатели разместили более 145 тыс. вакансий для разработчиков машин и оборудования или машиностроителей. Это абсолютный рекорд спроса за последние пять лет, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса hh.ru в преддверии Дня машиностроителя 29 сентября.

Так, в 2019 году компании разместили порядка 56 тыс. вакансий в сфере машиностроения. За пять лет потребность в новых кадрах у работодателей-отраслевиков выросла на 98%.

В целом прирост потребности отрасли в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 года — на 32%, относительно 2021 года — на 56%, относительно 2020-го — на 73%.

В список регионов, на которые приходится две трети вакансий от всего объема спроса в машиностроении, сейчас входят сразу 15 городов и возглавляют этот рейтинг Москва (11% или более 18 тыс. вакансий с начала года), Санкт-Петербург (10% или 16,3 тыс.), Московская область (7% или 12,4 тыс. вакансий).

Среди регионов-лидеров по доле новых вакансий в машиностроении наибольший рост спроса на кадры наблюдается в Московской области (+32% новых предложений), Удмуртии (+31%) и Ростовской области (+30%).

Рейтинг самых востребованных в машиностроении в 2024 году возглавила профессия токаря — с января по сентябрь отраслевые компании разместили почти 17 тыс. вакансий для представителей этой профессии. Близко к ним по спросу стоит профессия разнорабочего — для них в сфере тяжелого машиностроения нашлось 15,6 тыс. вакансий. Примечательно, что доля вакансий именно для разнорабочих год к году выросла сильнее всего, а именно на 3,2 процентных пункта. На третьем месте по спросу в отрасли оказались слесари — 13 тыс. или 8% вакансий.

Параллельно работодатели из сферы машиностроения продолжили наращивать и предлагаемую зарплату. В 2019 году медиана зарплатных предложений составляла 52,2 тыс. рублей, в 2022 году — уже почти 108 тыс. рублей, а на данный момент — более 150 тыс. рублей. Таким образом, за пять лет средний предлагаемый доход в машиностроении вырос на 188%.

Исследование было проведено в сентябре.

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