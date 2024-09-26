США и ЕС приблизились к соглашению о кредите Украине за счет доходов от активов РФ

США и Европейский союз близки к соглашению о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американские власти сообщили своим европейским коллегам, что внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС изменит свой режим санкций против России.

24 сентября «Большая семерка» пообещала продолжить санкционное давление на Россию. G7 также заявила о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

20 сентября заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявлял, что Вашингтон планируют ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи.

Ранее в США признали вред антироссийских санкций для собственной экономики.