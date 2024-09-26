Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и ЕС приблизились к соглашению о кредите Украине за счет доходов от активов РФ

Bloomberg: Запад близок к соглашению о средствах Киеву из доходов от активов РФ

close
Global Look Press

США и Европейский союз близки к соглашению о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американские власти сообщили своим европейским коллегам, что внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС изменит свой режим санкций против России.

24 сентября «Большая семерка» пообещала продолжить санкционное давление на Россию. G7 также заявила о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

20 сентября заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявлял, что Вашингтон планируют ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи.

Ранее в США признали вред антироссийских санкций для собственной экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами