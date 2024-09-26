В России могут ввести периоды охлаждения по всем кредитам

ЦБ предлагает ввести «период охлаждения» по небольшим кредитам независимо от признаков мошенничества. Об этом на Международном банковском форуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет RT.

При этом она отметила, что в банке сомневались в какой форме все же вводить период охлаждения — по всем ссудам или же только по тем, где есть признаки мошенничества.

«Я считаю, что нужно вводить по умолчанию (по всем кредитам. — прим.ред.), безотносительно признаков мошенничества», — сказала Набиуллина.

До этого глава ЦБ рассказала о разработке совместно с Минцифры функции уведомления граждан через «Госуслуги» о новых кредитах, оформленных на их имя. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством. Набиуллина также предложила обязать банки быстрее передавать данные в бюро кредитных историй, так как текущая задержка в два дня создает возможности для злоупотреблений мошенниками.

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