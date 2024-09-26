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Индонезия планирует принять рекордное число российских туристов

Турпоток из России в Индонезию в 2024 году может обновить исторический рекорд

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Shutterstock

Индонезия ждет рекордный турпоток из России по итогам 2024 года. Об этом пишет АТОР со ссылкой на посла Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Тавареса.

В январе — июле азиатскую страну уже посетили свыше 100 тыс. россиян. Кроме того, в сентябре возобновились прямые перелеты между Москвой и Бали.

«Текущий спрос позволяет нам полагать, что по итогам года мы получим новый рекорд. Речь может идти о росте в два раза к данным прошлого года», — заявил посол.

В 2023-м Индонезию посетили 161 тыс. граждан РФ.

Индонезия является самой дешевой страной Юго-Восточной Азии для новогоднего отдыха. Позволить себе такую поездку смогут путешественники с бюджетом от 250 тыс. рублей на двоих. Цены на новогодние туры во Вьетнаме и Малайзии стартуют от 305 тыс. рублей. Поездка на Филиппины на Новый год обойдется минимум в 350 тыс. рублей за двух человек.

Ранее сообщалось, что мировой туризм почти вернулся к допандемийному уровню.

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