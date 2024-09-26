В России нашли заемщика с максимальным числом льготных ипотек

В России выявили свыше 100 тыс. граждан, оформивших несколько льготных ипотек. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об использовании бюджетных средств на программы господдержки ипотечного кредитования в 2021–2023 годах.

«На конец 2023 года насчитывалось 114,9 тыс. заемщиков, имеющих два и более льготных ипотечных кредита. Их совокупная задолженность составляет 1,11 трлн руб. Примечательно, что 1,5 тыс. клиентов банков оформили по пять и более льготных ипотек каждый, с общей суммой обязательств 42,45 млрд руб.», — говорится в документе Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что был зафиксирован случай оформления 26 кредитов с господдержкой на одного заемщика. Максимальная сумма льготной ипотеки, взятой одним человеком, превысила ₽196 млн.

Счетная палата подчеркивает, что такие клиенты не являлись целевой аудиторией программ господдержки. По мнению аудиторов, заемщики, способные обслуживать пять и более кредитов за короткий период, имеют доходы выше среднего и не нуждаются в государственной поддержке для улучшения жилищных условий.

Эксперты указывают, что усиление негативных тенденций в экономике из-за санкций, а также падение цен на недвижимость может потребовать от ипотечных банков досоздания резервов на 4,49 трлн руб. Это составляет 34% от величины совокупного капитала 13 крупных банков, из которых девять являются системно значимыми.

До этого стало известно, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках превысила 21% годовых, впервые с 2020 года. На рынке новостроек ставка составила 21,28%, на вторичном жилье — 21,3%. Банки ужесточают условия, увеличивая требования к первоначальному взносу.

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