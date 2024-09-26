Зампред ЦБ подтвердила прогноз о рекордных доходах банков

Банк России подтвердил прогноз рекордной прибыли для отечественных кредитных организаций в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Ольги Поляковой.

По словам Поляковой, регулятор ожидает, что чистая прибыль банковского сектора РФ по итогам текущего года составит 3,3-3,8 трлн рублей. Этот прогноз превышает ранее озвученные ожидания в 3,1-3,6 трлн рублей.

Основными факторами, способствующими росту прибыли, являются активное развитие корпоративного бизнеса и его высокое качество. При отсутствии новых экономических шоков прибыль банков может достичь верхней границы прогнозного диапазона.

До этого сообщалось, что в марте 2024 года прибыль Центрального банка России за 2023 год составила более 140 млрд рублей, что стало первым положительным финансовым результатом после шести лет убытков. В 2022 году ЦБ понес убытки в размере 721,7 млрд рублей.

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