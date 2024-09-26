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Китай ищет новые пути сотрудничества с российскими импортерами

Китайские компании создают дочерние структуры для взаимодействия с РФ

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Li Duojiang/XinHua/Global Look Press

Китайские компании внедряют новые схемы работы с российскими партнерами на фоне санкционного давления. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, некоторые поставщики и платежные агенты из КНР создают отдельные юридические лица специально для взаимодействия с контрагентами из России. Эта практика появилась сравнительно недавно и применяется не только в отношении российского рынка.

Как рассказал изданию один из импортеров, крупный китайский поставщик создал дочернюю компанию для работы с российским партнером, назначив ее директором менеджера, ранее отвечавшего за сотрудничество с этим контрагентом в материнской структуре.

Руководитель группы по работе с банками юридической фирмы Amond & Smith Иван Тихоненко связывает подобные шаги с опасениями китайских компаний попасть под вторичные санкции. По его словам, они проявляют «разумную осторожность» при взаимодействии с клиентами из РФ.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что усложнение взаимодействия с китайскими экспортерами и платежными агентами становится распространенной практикой на фоне усиления санкционного давления. При этом многие компании предпочитают не афишировать возникающие трудности.

«Сейчас в российско-китайских расчетах происходит выстраивание и тестирование закрытого внутреннего контура, чтобы обеспечить стабильные и бесперебойные каналы финансовой корреспонденции», — заявила руководитель направления внешнеэкономической деятельности в банке для бизнеса «Бланк» Анастасия Сорокина.

До этого российским компаниям сообщили , что использование платежных агентов при импорте из Китая связано с рисками и высокими комиссиями. Для крупных импортеров комиссии составляют 3-5%, для мелких — до 10%. Также существует риск мошенничества и заморозки средств из-за санкций.

Ранее эксперт допустил скачки курса доллара в октябре.

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