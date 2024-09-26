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России предрекли резкий рост вывоза угля

РФ может заметно нарастить экспорт угля к 2030 году на фоне просадки конкурентов

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Поставки угля из России за рубеж к концу десятилетия могут вырасти на треть на фоне просадки экспорта со стороны конкурентов, прогнозируют аналитики компании «Технологии доверия». С исследованием ознакомилась газета «Ведомости».

К 2030 году продажи российского угля увеличатся минимум на 70-80 млн тонн по сравнению с прошлым годом, ожидают эксперты. В 2023-м показатель составил 212,5 млн тонн.

При этом предполагается, что Колумбия к этому времени сократит экспорт энергоносителя на 22%, до 385 млн тонн, ЮАР – на 21%, до 57 млн тонн, Индонезия – в 1,5 раза, до 36 млн тонн.

Между тем российские угольщики снова начали терпеть убытки от экспорта. Причина — рост себестоимости добычи. По оценкам аналитиков, угольные индексы могут восстановиться к концу года.

Ранее стало известно о планах РФ нарастить поставки угля в Азию.

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