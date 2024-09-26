Новый сервис «Авито» для МСП поможет найти поставщиков и товар

Платформа «Авито» запустит отдельный сервис для предпринимателей, который предложит представителям микро, малых и средних организаций специализированный ассортимент товаров и услуг, а также каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас сервис «Avito Бизнес 360» работает в тестовом формате и доступен части пользователей приложения. Полный функционал компания обещает открыть в следующем году.

В отдельном разделе будут собраны ключевые группы товаров для основной и хозяйственной деятельности (такие как оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и т.д.).

Также в «Avito Бизнес 360» будут доступны услуги для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости, а также транспорта.

В компании рассказали, что сервис предоставит предпринимателям новые цифровые возможности.

Каталог поставщиков, который добавится в функционал «Avito Бизнес 360» в начале следующего года, поможет находить и выбирать поставщиков по максимально прозрачным критериям, таким как рейтинги и отзывы на «Авито», а также по агрегированным данным из открытых источников.

Запрос коммерческих предложений, уже запущенный в категории «Оборудование для бизнеса», позволит создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и через 24 часа получить ответ от отобранных компанией поставщиков.

Директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский отметил, что на рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Поэтому главной целью «Авито» было сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса.

Директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов рассказал, что перед командой стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации и консолидировать B2B-опыт.