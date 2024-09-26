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В Минпромторге рассказали, сколько устройств на ОС «Аврора» выйдут в 2024 году

Минпромторг: около 60 тысяч устройств на ОС «Аврора» появится в 2024 году

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Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак рассказал, что в 2024 году в РФ выйдет около 50-60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы «Аврора». Его слова передает РИА Новости.

По его словам, в сфере наблюдаются определенные успехи.

«Ежегодно реализуются десятки тысяч устройств, в 2024 году число выпущенных за год мобильных устройств на ОС «Аврора» составит 50-60 тысяч изделий. При этом российские производители могут обеспечить производство более 1 миллиона аппаратов в год», — поделился Шпак.

Он уточнил, что потребность госаппарата в российских устройствах, соответственно, на российских операционных системах, составляет более 1,2 млн в ближайшие три года.

До этого РБК сообщало, что российская компания, разработчик ALT Linux, «Базальт СПО» начала разработку новой российской альтернативы Android и iOs с открытым кодом. Компания уже зарегистрировала товарный знак AltPhone для своей новой ОС.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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