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Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

РИА: Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY в сфере похоронных услуг

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Предположительно президент Украины Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY в сфере похоронных и астрологических услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В регистрационных документах прописаны ФИО, полностью совпадающие с данными президента Украины, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, измененного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. При этом агентство отмечает, что доподлинно неизвестно, принадлежит ли марка украинскому лидеру.

Согласно документам, некий Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку в октябре 2022 года во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. Торговую марку ZELENSKYY можно использовать в Канаде, Европейском союзе, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.

В числе услуг, которые могут оказываться под маркой, такие как услуги астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похоронных мероприятий.

Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».

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