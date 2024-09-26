Эксперт допустил повышение ключевой ставки до 20%

Банку России придется дополнительно поднять ключевую ставку до 20% и удерживать ее длительный период времени. При таком сценарии достижение инфляции в 4% по итогам 2025 года вполне реальным. Об этом «Газете.Ru» сказал начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

«По нашим прогнозам, инфляция на конец 2024 года может составить 7,1%, а на конец 2025 – 4,6%. Скорее всего, ЦБ в октябре пересмотрит прогноз по инфляции на конец 2024 в сторону незначительного увеличения. В российской экономике преобладают проинфляционные факторы. Главные из них – острый дефицит кадров и последующий существенный рост зарплат, превышение потребительского спроса над производственными возможностями предприятий, а также высокие инфляционные ожидания», — пояснил экономист.

По его словам, для достижения цели по инфляции важны одновременно уровень ключевой ставки и длительность ее нахождения на этой отметке. Сейчас влияние уровня ключевой ставки на темпы роста цен и экономику стало занимать больше времени, чем обычно.

ЦБ выпустил комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», по которому цель по инфляции в 4% будет достигнута в 2025 году. Аналитики ожидают этого в 2026 году.

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