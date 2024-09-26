В Москве выросли продажи квартир

В новостройках «старой» Москвы сегодня представлено 53 330 квартир и апартаментов (+14,8% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

С января по сентябрь 2024 года количество лотов в продаже увеличилось в девяти из 10 округов. Максимальный рост зафиксирован в Восточном административном округе (+81%), Зеленоградском (+69%) и Юго-Западном (+34%) округах. Единственный округ, где число предложений снизилось, — Юго-Восточный (-2%).

«Округа, где за последний год активизировались девелоперы, ранее не были насыщены новостройками и могли предложить преимущественно старый фонд. Резкий рост экспозиции упрощает эффект относительно невысокой стартовой базы — годом ранее в Зеленограде девелоперы предлагали 396 лотов, на востоке — 2154, а юго-западе — 3031. Эти округа входили в число отстающих по широте выбора новостроек», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

За последний год в 53 районах объем предложения в новостройках вырос, в том числе в семи с нулевой отметки, а в 47 районах «старой» Москвы показатель сократился. В одном районе он остался на прежнем уровне. По подсчетам аналитиков «Метриум», максимальный рост предложения в разрезе районов зафиксирован в Восточном Бирюлево (+1326%), Донском (+900%), Преображенское (+424%). В то же время в Преображенском существеннее прирост по числу лотов — на 602 против 411 в Восточном Бирюлево и 225 в Донском.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева уточнила, что Преображенское — одна из самых молодых премиальных локаций с еще не перегретыми ценами. Доля премиальных новостроек в этом районе составляет 79,6% против 62,7% год назад.

По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках «старой» Москве по итогам августа 2024 года составила 591,7 тыс. рублей (+17,6% за год). Максимальный рост цен был зафиксирован в Южном административном округе столицы (+21,3%), а минимальный — в Зеленограде (+0,8%).

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