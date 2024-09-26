Эксперт допустил падение спроса на красную икру

Спрос россиян на красную икру может снизиться на 7-10% по итогам 2024 года из-за роста цен на нее. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«За последний год цена на икру выросла на 5−8%. В настоящее время цена на килограмм красной икры превышает 7 тыс. рублей, а в столице достигает 7,6 тыс. рублей. Красную икру чаще всего покупают в банках по 250−300 грамм, за которые придется заплатить 3−3,5 тыс. рублей. Если рассмотреть, что банка красной икры весом 250-300 грамм стоит около 3-3,5 тыс. рублей, то откладывая, например, 500 рублей в неделю, можно сэкономить за 3,5 месяца (14 недель) 7 тыс. рублей», — рекомендовал Щербаченко.

По его словам, это позволит приобрести несколько банок красной икры к Новому году, если цена останется на том же уровне.

Экономист уточнил, что цены на красную икру выросли из-за снижения предложения: на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. тонн, а прогноз на 2024 год был скорректирован с 300 тыс. тонн до 250–260 тыс. тонн. В результате этих изменений красная икра в России подорожала на 2,3% к концу августа, что стало максимальным месячным приростом с ноября 2022 года, подчеркнул эксперт.

Он не ожидает дефицита красной рыбы к концу 2024 года, однако допустил снижение предложения красной икры из-за неурожайного года по лососю.

По данным Росрыболовства, объем производства красной икры в 2024 году прогнозируется на уровне 11–13 тыс. тонн, что значительно меньше по сравнению с 23,9 тыс. тонн в 2023 году. Несмотря на это, ограничение экспорта лососевых и красной икры не обсуждается.

Ранее экономист заявил о подорожании моркови и хлеба.