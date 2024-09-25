Дуров рассказал, сколько зарабатывает в год

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его доход составляет один дирхам (примерно 25 рублей) в год. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Как говорится в публикации, предприниматель любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни, а также пропагандирует жизнь без алкоголя, кофе, молочных продуктов, мяса и лекарств. Во время допроса во Франции он якобы заявил следователям, что получает всего «1 эмиратский дирхам» в год.

«Это оставило его собеседников в недоумении», — сказано в материале.

19 сентября посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж отказался предоставлять доступ к материалам дела Дурова. По его словам, французские власти воспринимают дело основателя Telegram через призму взаимоотношений французского государства со своим гражданином.

24 августа задержали основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже во Франции. Его обвинили в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций. Основатель Telegram был взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему запрещено покидать Францию.

Ранее мать детей Дурова раскрыла свои ежемесячные траты.