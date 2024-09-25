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На Западе вновь пересмотрели прогноз по экономике России

ОЭСР повысила прогноз роста экономики России до 3,7% на 2024 год

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Depositphotos

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,7% с ранее ожидаемых 2,6%. В 2025 году оценка подъема валового внутреннего продукта (ВВП) также была пересмотрена и составила 1,1%, что выше предыдущего прогноза в 1%. Об этом сообщается в свежем отчете ОЭСР.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономики РФ Лев Денисов, отметил, что пересмотр консервативных прогнозов международных организаций в сторону более реалистичных цифр становится привычным. Он подчеркнул, что обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к российским прогнозам роста ВВП, тогда как оценки на 2025 год выглядят заниженными.

«Очевидно, что в прогнозе ОЭСР не учтена реализация инициированных Президентом новых национальных проектов — эффективных инструментов управления, которые обеспечили развитие нашей страны в условиях беспрецедентных вызовов», — рассказал «Газете.Ru» Денисов.

Он добавил, что российская экономика продолжит устойчиво развиваться благодаря инвестиционной активности и потребительскому спросу, а также реализации проектов технологического лидерства и снятию транспортных ограничений. По словам Денисова, экспортный потенциал страны также будет способствовать экономическому росту.

«Мы уверены, что благодаря этим факторам мы сможем достичь запланированных показателей», — заключил он.

До этого россиянам рассказали , что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает крупнейший кризис в своей истории. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила паралич многосторонних переговоров и призвала к реформам, которые восстановят работу организации. Российские дипломаты также критиковали санкции ЕС, считая их нарушением норм ВТО.

Ранее на Украине оценили дефицит бюджета на 2025 год.

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