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В АКИТ опровергли слухи о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

АКИТ: доля неработающих ПВЗ в РФ не превышает 1% и является переменной величиной

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

«Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опровергла распространившиеся слухи о массовом закрытии пунктов выдачи заказов по России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным АКИТ, общее число неработающих в данный момент ПВЗ не превышает 1%, что является динамически меняющейся величиной. Иными словами, из около 120 тыс. ПВЗ по стране временно могут быть закрыты максимум 1,2 тыс. по различным причинам, таким как ремонт или перерегистрация.

«У нас свыше 50 тыс. ПВЗ, и 99,5% из них открыты прямо сейчас. Кстати, штраф за вынужденное закрытие не налагается, если владелец предупреждает заранее»,— прокомментировали ситуацию в Ozon.

До этого в ряде СМИ появилась информация, о массовом закрытии пунктов выдачи заказов различных маркетплейсов, а так же магазинов сети КБ из-за нехватки персонала. По неуточненным данным речь шла о дефиците примерно 1 млн работников.

Ранее юрист объяснил , чем может обернуться агрессия покупателей на сотрудников ПВЗ.

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