В Уфе представили обновленный каталог 3D-изделий для проектирования

Научный институт «Роснефти» в Уфе презентовал обновленный каталог 3D-изделий для проектирования в нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте компании.

Презентация прошла в рамках конференции «Оказание инжиниринговых услуг с применением технологий информационного моделирования».

На сегодняшний день в каталоге содержатся 277 тыс. 3D-моделей. Каталог применяется для разработки сооружений, трубопроводов и других промышленных объектов.

Модели в едином каталоге позволяют сократить время проектирования.

Также на конференции показали установку предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении «Роснефти». Модель включает в себя более 90 сооружений на площади свыше 250 тыс. квадратных метров.