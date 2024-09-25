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В ЦБ озвучили новые прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики

ЦБ России планирует ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ) заявил о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики в 2025 году для достижения целевого уровня инфляции. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

Регулятор отметил, что жесткость денежно-кредитных условий должна быть повышена. Это может быть достигнуто как через повышение ключевой ставки, так и с помощью направленного сигнала о возможности ее повышения на ближайшем заседании, а также их сочетанием. По данным сентябрьского макроэкономического опроса ЦБ, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года увеличился до 7,3% (+0,8 п.п. м/м; +2,8 п.п. г/г).

На конец 2025 года ожидается инфляция на уровне 4,8% (+0,3 п.п. м/м; +0,8 п.п. г/г), а в 2026 году и далее предполагается снижение до 4,0%.

В ЦБ подчеркнул, что дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики являются важными для достижения поставленных целей по инфляции.

На днях заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил , что решение Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогает замедлить инфляцию, напротив — действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду.

Ранее эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки до 20%.

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