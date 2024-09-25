В России подорожали новые квартиры

Средняя цена квадратного метра в российских новостройках июле-сентябре выросла на 1,8% и достигла 186 тыс. рублей. При этом продажи новых квартир снизились в среднем на 10%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Домклик» (его «Газете.Ru» передали в пресс-службе Сбера).

Аналитики объяснили тенденцию сохраняющимся высоким интересом населения к льготным ипотечным программам. В августе доля сделок с участием таких программ составила 95% против 93% в июле.

«Отсутствие видимого спада уровня цен в значительной мере связано с неопределенностью по поводу финансирования «Семейной ипотеки»: множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса. Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тыс., в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тыс.», — пояснил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По данным аналитиков, примерно в 50% городов-миллионников средняя цена «квадрата» новых квартир в третьем квартале уменьшилась, сильнее всего — в Красноярском крае (-6,6%), а также Омской (-4,1%) и Нижегородской (-4%) областях. Снижение цен было зафиксировано в Москве и Подмосковье (-0,5% и -2,3% соответственно), а также Санкт-Петербурге (-2,6%).

В то же время новые квартиры заметно подорожали в Башкортостане (+10,4%), Челябинской (+8,6%) и Самарской (+8,4%) областях. При этом в Башкортостане и Челябинской области продажи новых квартир упали сильнее всего — на 15% и 26% соответственно.

Чаще всего продаются новые однокомнатные и двухкомнатные квартиры — их доля достигает 38,5% и 33,2%. Доля «трешек» — 14%, студий — 13%, а квартир с четырьмя и более комнатами — 2%.

По данным »Яндекс Недвижимости», в августе в большинстве городов-миллионников подешевели «однушки» в новостройках.

Ранее в Подмосковье сократились продажи квартир на этапе котлована.