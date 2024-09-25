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Эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки до 20%

БКС»: ключевая ставка на уровне 19% может быть длительное время

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ может повысить ключевую ставку с 19% до 20% в 2024-2025 годы в случае расширения бюджетных стимулов и сохранения роста номинальных зарплат россиян. Однако регулятору рационально удерживать ключевую ставку на уровне 19% долгое время. Такое мнение в ответ на вопрос «Газеты.Ru» высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в ходе презентации стратегии холдинга 25 сентября.

По его словам, повышение ключевой ставки до 20% — один из сценариев финансового рынка, но по факту такое решение ни на что не повлияет, если ставка будет повышена на непродолжительный срок. Федоров пояснил, что при запланированном бюджете и текущем уровне ставок инфляция в сезонно сглаженном выражении с высокой вероятностью к середине года приблизится к на целевому уровню 4%, что создаст условия для начала цикла снижения ставки.

По его мнению, логичнее дольше удерживать ключевую ставку на уровне 19%, чем на непродолжительный срок повышать ставку, потому что именно длительность сохранения ставки, а не ее предельный уровень создают жесткости денежно-кредитной политики и формируют ожидания в экономике.

«Опять-таки, если возвращаться к опыту текущего года, что происходило с ожиданиями по статусу инфляции в этом году? Банк России заявил в начале года, что достигнет цели по инфляции в 4%. Оценки аналитиков были на уровне 5,2%. Потом все понимали, что в мае будет пик по инфляции, который оказался гораздо выше ожиданий, но при этом Банк России в первом квартале заявил, что перейдет к снижению ставки во втором полугодии. Аналитиками этот сигнал трактовался как снижение ставки уже летом. Ожидания по снижению ставки, как правило, исходя из быстрой нормализации денежно-кредитной политики», — пояснил экономист.

Он добавил, что уже сейчас ключевая ставка оказывает свое плодотворное влияние на охлаждение экономики. Экономист уточнил, что это говорит о том, что процентные расходы бюджета уже значительные как по обслуживанию долга, так и по субсидированию процентных расходов по льготному кредитованию физлиц и корпораций и ключевая ставка в 19% — «тоже больно». В то же время экономист отметил важность сохранения ключевой ставки на высоком уровне. По словам Федорова, депозиты по текущим ставкам позволяют абсорбировать до 30-40% прироста номинальных зарплат россиян. То есть по факту, для того чтобы начать цикл снижения ставки, зарплаты должны замедлиться до уровня 14-16%, и это уже будет сигналом для Банка России, заключил экономист.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Экономисты ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам из-за повышения ключевой ставки до 19%.

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