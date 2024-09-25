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В Москве обсудят развитие процессной аналитики в России

Сбер проведет первую конференцию по процессной аналитике

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Unsplash

Сбер проведет первую конференцию по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2024 3 декабря в Москве, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты в рамках конференции обсудят состояние и развитие процессной аналитики в России, практику применения Task Mining и другие темы.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов, в ближайшие годы российский рынок Process Mining будет кратно расти.

«Вместе с экспертами ведущих российских компаний и регулятора мы представим полный анализ рынка, раскроем теоретические и практические аспекты применения технологии и поделимся опытом ее использования», — сказал он.

В мероприятии примут участие представители Банка России, компании «Технологии Доверия» и других крупных российских компаний.

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