В Подмосковье сократились продажи квартир на этапе котлована

Число квартир и апартаментов в новостройках на этапе котлована в Московской области с начала года сократилось на 9%, до 7370. В то же время общий объем предложения вырос на 4,9%, до 43 880 лотов. Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и «Ферро-Строй» (есть у «Газеты.Ru»).

С начала года в Подмосковье стартовали продажи в 24 проектах, в которых на текущий момент продается 5860 лотов, то есть 13,3% от суммарной экспозиции в регионе. Доля предложений на начальном этапе строительства с января по сентябрь сократилась с 19,4 до 16,8%.

«Пока рано говорить о дефиците новостроек на котловане в Московской области, но выбор у клиентов определенно ограничен. При этом такие варианты являются наиболее экономичными, а также позволяют сохранить и даже приумножить вложенные средства. Например, в городском округе Мытищи варианты на котловане стоят на 5% дешевле, чем готовые. С начала строительства до момента ввода дома в эксплуатацию квартиры дорожают в среднем на 20-25%», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

В исследовании говорится, что сокращение предложений на этапе котлована в Московской области связано, прежде всего, с переходом многих проектов на этап монтажа этажей. Число вариантов на этой стадии строительной готовности с начала года, напротив, выросло на 10,5%, до 21 730. Количество предложений на этапе отделки увеличилось на 3,6%, до 8110. Квартир и апартаментов в готовых комплексах девелоперы стали продавать на 7,1% больше — 6675.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно, сколько новостроек расположены рядом с метро в Москве.