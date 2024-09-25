Эксперт назвал три способа копить деньги

С каждой зарплаты нужно откладывать 5-15%. Нельзя тратить накопления бездумно, кроме случаев, связанных с необходимостью здоровья и жизни. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он назвал три лайфхака для формирования сбережений.

Первый способ — получил зарплату и отложил.

«Как только получаете зарплату, начните откладывать с минимальных сумм — по 5-10% от каждой зарплаты сразу после ее получения. Даже если это будет небольшая сумма, важно сделать это привычкой. Используйте автоматические переводы на накопительный счет или на пополняемый депозит. Это хороший способ начать формировать финансовую подушку безопасности. Тут главное системность и постоянно откладывать с любого дохода», — посоветовал экономист.

Он привел пример. Если ваша зарплата составляет 75 тыс. рублей (средняя по стране. — прим. ред.), и вы откладываете 5% (2500 рублей) в месяц, то за год вы накопите 30 тыс. рублей. Если увеличить процент сбережений до 10%, то сумма накоплений составит 90 тыс. рублей.

Второй способ называется «хвостики». По словам Щербаченко, каждый вечер нужно отправлять «хвостики» от оставшейся суммы в сбережения. Например, если на счету 1579 рубля, отправьте 9 рублей или 79 рублей в накопления.

Третий способ — «100 рублей в день».

Щербаченко посоветовал начать откладывать 100 рублей в день или любой другой небольшой суммы, которую вы можете выделить из своих ежедневных расходов. Экономист рекомендовал провести анализ расходов за месяц. Нужно выбрать самые большие траты, которые можно сократить, а также мелкие расходы. По мнению эксперта, можно отказаться от кофе на вынос, обедов в кафе и других мелочей. Щербаченко уточнил, что эти суммы могут складываться в значительную экономию. Например, если вы много тратите много денег на кофе или курение, попробуйте сократить до одного кофе в день, остальные деньги откладывайте и попробуйте отказаться от курения.

Например, можно сохранить 150 рублей в день, отказавшись от покупки пачки сигарет, и откладывать эти деньги. Тогда за год удастся накопить 54 750 рублей, и самое главное — улучшить свое здоровье.

Используя этот лайфхак, вы сможете накопить около 36 тыс. рублей за год, даже если ваша зарплата не позволяет вам откладывать большие суммы. Щербаченко посоветовал планировать дорогие покупки заранее и избегать спонтанных трат. Например, если жене нужны сапоги за 10 тыс. рублей, экономист рекомендовал откладывать по 2 тыс. рублей с июня на эту покупку и спокойно купить их в ноябре. Экономист посоветовал использовать кешбэк и бонусы, и эти деньги направлять на накопления, что поможет увеличить общую сумму.

По данным опроса «Работа.ру», почти 70% россиян подтвердили, что им приходилось увольняться для получения более высокой зарплаты.

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