Эксперты не ждут ценового шока на рынке лососевых продуктов

Несмотря на прогнозы рекордно низкого вылова тихоокеанского лосося в 2024 году, эксперты отрасли не ожидают резкого повышения цен на красную рыбу и икру в России. Об этом пишет издание Абзац со ссылкой на мнение председателя Рыбного союза Александра Панина.

Панин отметил, что чередование «рыбных» и «нерыбных» лет является нормальным явлением для отрасли. Однако в этом году наблюдается существенный рост закупочных цен на Дальнем Востоке. Если в прошлом году оптовая стоимость горбуши составляла в среднем 150 рублей за килограмм, то сейчас она достигла 330 рублей.

По данным Росрыболовства, объем добычи может сократиться с 600 до 250-260 тыс. тонн, что станет минимальным показателем за последние два десятилетия.

«На рынке до сих пор присутствует значительное количество прошлогодней рыбы хорошего качества, которая оказывает давление на ценообразование. Она торгуется примерно на 50 рублей дешевле горбуши текущего года. Хотя сложно точно оценить объемы запасов, это будет сдерживать рост цен», — пояснил Панин.

Накануне стало известно, поставки какой рыбы в Китай выросли на четверть.

Ранее в Москве зафиксировали рекордное снижение спроса на один деликатес.