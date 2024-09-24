Российские банки подняли ставки по вкладам после повышения в сентябре ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.

»Сбербанк в начале сентября улучшил условия по двум линейкам вкладов и по накопительным счетам. Для вклада «Лучший %» максимальная ставка составляет 20% годовых на срок 3 года», — рассказали в пресс-службе «Сбера».

В «Альфа-Банке» сообщили, что максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only — 18,5%, на 9 месяцев — 19% и на 12 месяцев — 19,5%.

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу на сроках размещения 6 и 9 месяцев до 19%. Банк «Санкт-Петербург» повысил ставки по вкладу «Осень» до 20% годовых при сроке на 5 лет. В Россельхозбанке максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок полгода.

Также ВТБ второй раз за сентябрь улучшил условия по рублевым вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе банка. Ставки по депозитам на год выросли до 21% для клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков.

Банк России на заседании 12 сентября поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых из-за инфляционного давления. Регулятор допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Ранее россиянам рассказали, как защитить вклады от мошенников.