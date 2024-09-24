Мишустин анонсировал повышение МРОТ в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с начала 2025 года вырастет на более чем 16,5% и составит 22440 рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По его словам, это поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работников.

Глава кабмина также сказал, что к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тыс. руб.

На данный момент МРОТ составляет 19242 руб. в месяц.

10 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что законопроект о повышении МРОТ до 22,4 тыс. руб. будет внесен в Государственную думу до 1 октября 2024 года.

В августе в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. руб. со следующего года. Авторы соответствующего законопроекта отметили, что низкий уровень МРОТ приводит к значительной дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда. Это также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.