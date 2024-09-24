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Полис ОСАГО может заработать в странах ЕАЭС

Минфин ведет переговоры о расширении зоны действия ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России готовятся к расширению зоны действия полиса ОСАГО на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы с другими странами в рамках ЕАЭС такие переговоры тоже ведем. И мы надеемся, что сможем такие же договоренности достичь с нашими партнерами. Но первыми стали наши ближайшие братья — Республика Беларусь. Надеюсь, с другими тоже выйдем с предложениями», — сказал замминистра.

Первым шагом станет создание единой системы «автогражданки» в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Госдума приняла в первом чтении соответствующий правительственный законопроект.

Документ предусматривает, что полис ОСАГО, оформленный в РФ или РБ, будет действовать на территории обеих стран. Право заключать такие договоры получат только российские и белорусские страховщики. Также обязательным условием станет регистрация транспортного средства в Союзном государстве.

После успешного запуска проект может быть интегрирован и на другие страны входящие в ЕАЭС — Казахстанн, Армению и Кыргызстан.

До этого россиянам рассказали, что в случае ДТП без полиса ОСАГО придется решать вопрос о компенсации через суд. Судебный процесс может затянуться на месяцы, особенно если виновник оспаривает сумму ущерба или требует экспертизу.

Ранее в России начала расти популярность одного вида страховки.

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